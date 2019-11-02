Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Сообщение о конфликте между двумя мужчинами в районе дома № 47 по улице Кантемировской поступило в полицию в 17 часов.

В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»

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