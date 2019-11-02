Происшествия
РБКВ Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»
Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Сообщение о конфликте между двумя мужчинами в районе дома № 47 по улице Кантемировской поступило в полицию в 17 часов.
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Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
RT на русском 13:31
Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Теннис
Надаль объяснил причины снятия с «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил причины снятия с турнира серии «Мастерс 1000» в Париже.
Чемпионат 13:10
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
Известия вчера в 22:00
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Армейцы повели в счете в концовке первого тайма с "Зенитом". Уже в компенсированное время отличился Никола Влашич.
Bobsoccer 12:54
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Политика
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
Pravda.Ru 10:21
Происшествия
В Кемеровской области убит экс-мэр Киселевска
Глас Народа вчера в 04:12
Происшествия
Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском
Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Происшествия
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы
Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
Российская газета 11:27
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Политика
Зеленского в Тернополе встретили криками «позор»
Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».
Rambler News Service вчера в 14:27
Авто
GAC назвал дату старта продаж GS8 в России
Car.ru вчера в 11:39
Энергетика
Новак: Россия сократила добычу нефти на 92% в рамках соглашения ОПЕК+
Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти на 211 тыс. баррелей в октябре в рамках соглашения ОПЕК+ по отношению к базовому уровню.
Газета.Ru 06:32
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Футбол
Астон Вилла — Ливерпуль 1:2
«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие
НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.
ГЛАС.RU вчера в 09:17
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 12:30
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43