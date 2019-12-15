Общество

РБКРБКВ Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и прочих опасностей. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра. «Желтый» уровень предполагает потенциально опасную погоду.
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения

Коммерсантъ01:03

«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе до 17 декабря из-за снега, гололедицы и ветра

Агентство Москва02:17

Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за снега и обледенения

Москва 2401:43

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 15-16 декабря

Газета.Ru01:03

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Эхо Москвы03:32

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снега и обледенения

Вечерняя Москва00:55

В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за обледенения

RT на русском00:48
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Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву

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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
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Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
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Российские атлеты будут допущены к участию в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, только если полностью докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.
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Политика

В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Газета.Ru 06:42
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
REGNUM 06:43
Политика

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:22
Политика

Песков: новые контакты между Путиным и Трампом не готовятся

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RT на русском 08:14
Происшествия

Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке

Известия 05:31
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
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Российская газета вчера в 22:00
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Кино

Продолжение «Матрицы» выйдет в 2021 году

Сценаристом и режиссером новой «Матрицы» станет соавтор первых трех частей Лана Вачовски, пишет газета «Известия».
Newstracker.ru 12 декабря в 13:58
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Экономика

Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
ТАСС вчера в 08:42
Политика

Песков назвал условия изменения Минских соглашений

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
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Футбол

Украинский хавбек дал прогноз на возможный матч с Россией на Евро-2020

Украинский хавбек клуба "Днепр-1" Сергей Кравченко дал прогноз на возможный матч своей сборной против команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
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Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
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Врачи рассказали, кому противопоказана картошка и помидоры

Как сообщает ToDay News Ufa, Юлиана Чечурина рассказала, кому могут навредить одни из самых распространенных овощей.
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Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира

Полицейские задержали в столичном аэропорту «Домодедово» пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете.
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Гарвардский ученый Джордж Черч придумал приложение для знакомств, которое выбирает пару по генетической совместимости.
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За здоровье тяжело больной Анастасии Заворотнюк молятся в монастырях

Семья актрисы рассказала о поддержке людей со всего мира. Больная раком Заворотнюк является верующим человеком.
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