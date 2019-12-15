Общество
РБКВ Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения
В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и прочих опасностей. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра. «Желтый» уровень предполагает потенциально опасную погоду.
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Общество
Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Спорт
Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и укажет на то, что решение Всемирного антидопингового агентства о недопуске наших флага и гимна на международные соревнования противоречит Олимпийской хартии Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»
Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Происшествия
На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи
Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Спорт
Глава IAAF назвал условие допуска россиян до Олимпиады
Российские атлеты будут допущены к участию в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, только если полностью докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.
Политика
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Фигурное катание
Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе
Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
Политика
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Политика
Песков: новые контакты между Путиным и Трампом не готовятся
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что в настоящее время не ведётся подготовка к новым контактам между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Кино
Продолжение «Матрицы» выйдет в 2021 году
Сценаристом и режиссером новой «Матрицы» станет соавтор первых трех частей Лана Вачовски, пишет газета «Известия».
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Экономика
Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Политика
Песков назвал условия изменения Минских соглашений
Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
Футбол
Украинский хавбек дал прогноз на возможный матч с Россией на Евро-2020
Украинский хавбек клуба "Днепр-1" Сергей Кравченко дал прогноз на возможный матч своей сборной против команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Здоровье
Врачи рассказали, кому противопоказана картошка и помидоры
Как сообщает ToDay News Ufa, Юлиана Чечурина рассказала, кому могут навредить одни из самых распространенных овощей.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Происшествия
В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира
Полицейские задержали в столичном аэропорту «Домодедово» пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете.
Наука
Генетик создает приложение для знакомства по ДНК
Гарвардский ученый Джордж Черч придумал приложение для знакомств, которое выбирает пару по генетической совместимости.
Шоу-бизнес
За здоровье тяжело больной Анастасии Заворотнюк молятся в монастырях
Семья актрисы рассказала о поддержке людей со всего мира. Больная раком Заворотнюк является верующим человеком.