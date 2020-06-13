Общество
Московский КомсомолецВ Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
По данным Гидрометцентра, в субботу, 13 июня, в Москве ожидается порывистый ветер, в связи с чем в регионе объявлен "желтый уровень" погодной опасности.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе до полудня 14 июня из-за порывистого ветра
Агентство Москвавчера в 14:53
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости вчера в 04:41
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Ещё два жителя Алтайского края стали жертвами COVID-19
Барнаул, 11 июня 2020, 10:45 — REGNUM Несмотря на карантин и послабления, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, не обходится без смертей.
REGNUM 11 июня в 03:45
Общество
Москвичам выдадут электронные сертификаты для покупок
Желающим начнут выдавать специальные электронные сертификаты для покупок.
Комсомольская правда 11 июня в 06:15
Здоровье
Восемь инфекционных госпиталей развернуто в Амурской области
В Амурской области развернуто 8 инфекционных госпиталей на 670 коек и 11 провизорных госпиталей на 413 коек.
Амур.инфо 03:08
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
Футбол
Рязанцев: «Хочется попасть в РПЛ именно с „Торпедо“»
Евро-футбол.ру 03:47
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
Политика
Украинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными»
«Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе.
Ридус вчера в 12:41
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 01:16
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Технологии
Tesla начнут выпуск электрокаров Model 3 в Китае с батареями LFP
Намедни Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выпустило новый каталог рекомендуемых моделей электрокаров, в который теперь включена версия Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта.
SpeedMe 04:22
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Авто
Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей
Названы очередные нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей.
Evo-rus.com 03:27
Общество
В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом
Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17