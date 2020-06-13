Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

По данным Гидрометцентра, в субботу, 13 июня, в Москве ожидается порывистый ветер, в связи с чем в регионе объявлен "желтый уровень" погодной опасности.
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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе

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