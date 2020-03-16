Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ правительстве объяснили ограничение въезда из Белоруссии в РФ

В российском правительстве прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации с коронавирусом в РФ.
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В кабмине оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

РБК14:58

Правительство России предложило временно запретить въезд в страну иностранцам

Эхо Москвы13:00

Правительство ответило на слова Лукашенко о границах и «полыхающей от коронавируса России»

Фонтанка.Ру14:35

В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

РИА Новости14:05

Москва опровергла слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

Говорит Москва13:29

Кабмин оценил слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

RT на русском13:11

Москва не согласна с заявлением Лукашенко, что Россия «полыхает от коронавируса»

Коммерсантъ14:44
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 16:05, Ашберн

Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются

КП - Беларусь15:03
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Политика

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс 14:26
Политика

Франция вводит ограничения на перемещения по стране из-за коронавируса

Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что со вторника, 17 марта, власти вводят ограничения на перемещения по территории страны из-за коронавируса.
РЕН ТВ 15:11
Политика

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет к концу лета. Но это неточно

Вашингтон, 16 марта 2020, 22:57 — REGNUM Вспышка коронавируса пневмонии на территории США может завершиться в июле-августе текущего года, заявил 16 марта американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 15:57
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:27
Политика

Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус

Главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса, помимо охраны здоровья усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 13:53
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Коммерсантъ 09:40
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Газета.Ru 11:07
Общество

Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

REGNUM 13:35
Экономика

Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России

Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Газета.Ru 12:53
Шоу-бизнес

Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.
ТАСС 14:54
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 05:08
Общество

Фильм о пандемии стал популярным из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса фильм Стивена Содерберга «Заражение» стал популярным у людей во всем мире.
ФедералПресс 15:13
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ 05:48
Биатлон

Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

Sputnik Литва 02:15
Происшествия

В Каменске-Уральском вынесен приговор четырём полицейским

REGNUM 04:20
Общество

Ivi и «Кинопоиск» открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Крупнейшие российские сервисы начинают открывать бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов на фоне распространения коронавируса и создания неблагоприятного информационного фона в стране.
Моллы.Ru 09:47
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости 14:00
Наука

Лекарство от коронавируса. Голландские вирусологи обнаружили антитело

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 03:57
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 11:21
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена

Российская Федерация завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Военное дело 07:28
Политика

ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 12:06
Общество

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
РБК 09:33
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Вокруг ТВ 12:44
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
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