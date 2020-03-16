Коронавирус
Аргументы и ФактыВ правительстве объяснили ограничение въезда из Белоруссии в РФ
В российском правительстве прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации с коронавирусом в РФ.
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Франция вводит ограничения на перемещения по стране из-за коронавируса
Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что со вторника, 17 марта, власти вводят ограничения на перемещения по территории страны из-за коронавируса.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус исчезнет к концу лета. Но это неточно
Вашингтон, 16 марта 2020, 22:57 — REGNUM Вспышка коронавируса пневмонии на территории США может завершиться в июле-августе текущего года, заявил 16 марта американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус
Главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса, помимо охраны здоровья усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
Фильм о пандемии стал популярным из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса фильм Стивена Содерберга «Заражение» стал популярным у людей во всем мире.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Общество
Ivi и «Кинопоиск» открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Крупнейшие российские сервисы начинают открывать бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов на фоне распространения коронавируса и создания неблагоприятного информационного фона в стране.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Наука
Лекарство от коронавируса. Голландские вирусологи обнаружили антитело
Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Армия и оружие
Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена
Российская Федерация завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Политика
ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию
Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Шоу-бизнес