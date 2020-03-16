В российском правительстве прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации с коронавирусом в РФ.

В правительстве объяснили ограничение въезда из Белоруссии в РФ

Политика Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Политика Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус Главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса, помимо охраны здоровья усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Общество Киев закрыли на карантин из-за коронавируса В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Шоу-бизнес Идрис Эльба заразился коронавирусом Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.

Общество Ivi и «Кинопоиск» открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам Крупнейшие российские сервисы начинают открывать бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов на фоне распространения коронавируса и создания неблагоприятного информационного фона в стране.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Армия и оружие Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена Российская Федерация завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Политика ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.