Коронавирус

Аргументы неделиАргументы неделиВ правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

В правительстве России отреагировали на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает коронавирусом». В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
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В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

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Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются

КП - Беларусь15:03
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ТАСС 14:21
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Газета.Ru 10:41
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

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Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

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Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

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Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
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Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
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КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
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«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
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Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины

В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
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Ослабление национальных валют происходит на фоне дешевеющей нефти Курс российского рубля на Московской бирже упал на 3,3% к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об игре бразильского нападающего петербургского клуба Малкома.
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