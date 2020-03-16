Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка в связи с распространением нового типа коронавируса, а Россия якобы "вся полыхает".

В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

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