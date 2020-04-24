Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках

РБК06:59

Поводов смягчать самоизоляцию на майских праздниках не нашлось

ТВ Центр06:37

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

RT на русском06:31

Власти Москвы не нашли повода смягчить режим изоляции на майских праздниках

Lenta.ru06:25

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Интерфакс06:24

Власти Москвы не планируют ослаблять режим самоизоляции на майские праздники

Коммерсантъ06:21

В мэрии Москвы не увидели поводов для смягчения карантина на майские праздники

Дождь06:16
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
1K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Музыка

The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
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Общество

ВОЗ включила девять российских вакцин в список перспективных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных.
Наша версия 06:20
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Игры

Red Dead Redemption 2 сменит GTA V в Xbox Game Pass в мае

Microsoft решила порадовать поклонников творчества компании Rockstar Games — в мае Red Dead Redemption 2 станет частью подписки Xbox Game Pass для консолей Xbox One.
3DNews вчера в 14:35
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Общество

Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
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Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
1,4K
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
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Общество

«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку

Инфо24 вчера в 15:42
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году

"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС вчера в 13:44
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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
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Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
191
Здоровье

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
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Космос

Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews

Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна вчера в 18:50
Общество

Путин предложил продавать машины дистанционно

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
Sibnet Новости 10:28
9
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Технологии

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»

Piter.tv 02:22
12
Политика

Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь

Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой.
Газета.Ru 10:44
Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
5
Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
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Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
692
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

В стране умерли 50 031 человек, выздоровели 80 937. Общее число зараженных составляет 870 468.
Коммерсантъ 11:58
8
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1,2K
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
247
Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
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