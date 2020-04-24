Коронавирус
RT на русскомВ Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Общество
ВОЗ включила девять российских вакцин в список перспективных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных.
Наша версия 06:20
Игры
Red Dead Redemption 2 сменит GTA V в Xbox Game Pass в мае
Microsoft решила порадовать поклонников творчества компании Rockstar Games — в мае Red Dead Redemption 2 станет частью подписки Xbox Game Pass для консолей Xbox One.
3DNews вчера в 14:35
Общество
Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 вчера в 15:42
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС вчера в 13:44
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Здоровье
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
Космос
Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews
Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна вчера в 18:50
Общество
Путин предложил продавать машины дистанционно
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
Sibnet Новости 10:28
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Политика
Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь
Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой.
Газета.Ru 10:44
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
В стране умерли 50 031 человек, выздоровели 80 937. Общее число зараженных составляет 870 468.
Коммерсантъ 11:58
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16