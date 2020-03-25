Коронавирус

РБКРБКВ Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией».
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В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

РБК15:59

Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса

Lenta.ru16:21

В Москве ограничат посещение храмов и мечетей

Ведомости18:54

СМИ: в Москве ограничат посещение церквей и мечетей

НТВ16:49

СМИ: в Москве ограничат посещение церквей и мечетей

Московский Комсомолец19:26

В Москве ограничат посещение церквей из-за коронавируса

Эхо Москвы20:04

Что творится в храмах и мечетях Москвы из-за коронавируса

РИА Новости23 марта в 01:00
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Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 23 марта в 09:59
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
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Общество

Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом

Вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альштейн рассказал об опасности хантавируса, от которого накануне была зафиксирована первая смерть человека.
АБН 12:09
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Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Футбол

Игроков «Барселоны» не устроило предложение клуба по снижению зарплат

Футболистов «Барселоны» не устроило первое предложение руководства клуба по снижению зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru вчера в 12:36
Политика

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Банки.ру 10:40
Общество

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий 11:54
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:28
Культура

Дарья Жук снимет сериал про насильника и убийцу из Хакасии

Режиссерка Дарья Жук («Хрусталь», второй сезон «Содержанок») снимет сериал про маньяка из Хакасии.
Афиша Daily 12:26
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК вчера в 13:58
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru 09:59
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Космос

NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 11:20
Экономика

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:38
Экономика

Россиянам рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары

Многие задаются вопросом, стоит ли сейчас менять рубли на доллары, чтобы не потерять сбережения.
ФедералПресс 01:08
Игры

Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект

За Just Cause и RAGE 2 продолжит отвечать Avalanche Studios; Подразделение Expansive Worlds возьмёт на себя поддержку theHunter: Call of the Wild; Создан также издательский бренд Systemic Reaction, который займётся Generation Zero.
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«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае

Газета.Ru 11:31
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:48
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Российская газета 13:30
Футбол

Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.
Sport24.ru 03:17
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России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр 11:05
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
SpeedMe 01:20
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Evo-rus.com вчера в 16:10
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
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