«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией».

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

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