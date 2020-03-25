Коронавирус
РБКВ Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией».
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Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
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Кино
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Финансы
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Общество
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Футбол
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Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
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Многие задаются вопросом, стоит ли сейчас менять рубли на доллары, чтобы не потерять сбережения.
Игры
Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект
За Just Cause и RAGE 2 продолжит отвечать Avalanche Studios; Подразделение Expansive Worlds возьмёт на себя поддержку theHunter: Call of the Wild; Создан также издательский бренд Systemic Reaction, который займётся Generation Zero.
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«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае
Авто
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Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
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Политика
России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса
Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
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Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ
Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.