«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией».

с чего всё началось

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений. Об этом РБК рассказали два собеседника в правительстве Москвы. Указ о новых мерах мэр столицы Сергей Собянин подпишет 26 марта.

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

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