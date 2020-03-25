Коронавирус
РБКВ Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений. Об этом РБК рассказали два собеседника в правительстве Москвы. Указ о новых мерах мэр столицы Сергей Собянин подпишет 26 марта.
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с чего всё началось
«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией».РБКвчера в 15:59
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