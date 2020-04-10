Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

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Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Сергей Собянин
Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРадио Sputnik 13:18

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