Коронавирус
RT на русскомСобянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРадио Sputnik 13:18
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Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
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В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу
Жители немецкой общины Гангельт, что в часе езды от Кельна, могли приобрести так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщает The Guardian.
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Пухляш из клипа Little Big устроил балконные танцы в новом видео
Группа Cream Soda опубликовала новый клип, снятый на популярную песню "Плачу на техно", которую исполняет коллектив "Хлеб".
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Общество
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Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
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Lenta.ru 06:03
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
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Фото: скриншот документа Согласно документу, генерал полковник-юстиции, заместитель министра внутренних дел России – начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Романов освобождён от должности.
Областная газета вчера в 22:13
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила старшего сына с 8-летием
Накануне у четы Боярской и Матвеева был семейный праздник — 8 лет исполнилось их старшему сыну Андрею.
Вокруг ТВ 08 апреля в 05:05
Авто
Новый седан Kia Optima поступил к дилерам
Новая KIA Optima, чей старт продаж в России придется ждать минимум до осени, поступила к дилерам в Китае.
Автоновости дня 10:48
Здоровье
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РИА Новости вчера в 04:03
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Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет.
Советский спорт 11:46
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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line 12:00
Политика
Немецкая контрразведка следит за российскими СМИ
Немецкое федеральное ведомство по защите конституции, являющееся контрразведкой ФРГ, отслеживает и оценивает информацию о том, в какой степени пандемия коронавируса используется в качестве инструмента иностранными государствами.
Вести.Ru 13:01
Происшествия
Вывозные рейсы из Ларнаки и Пхукета вернут в Петербург 139 человек
Сегодня в Петербург прибывают два самолета из Ларнаки и Пхукета, которые вернут домой 139 россиян.
АБН 13:47
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
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Биатлон
СБР предложил Польховского на пост главного тренера сборной России
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Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Энергетика
Эксперт о сделке с ОПЕК+: Доходы России от экспорта нефти упадут в 2 раза
Страны договорились в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Собеседник 12:28
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Энергетика
Страны G20 разошлись в оценке масштаба нефтяного кризиса
Некоторые европейские страны блокируют подписание финального коммюнике по итогам встречи министров энергетики стран G20, потому что не согласны с оценкой масштабов нефтяного кризиса.
News.ru 13:51
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26