Коронавирус
РБКВ Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Согласно документу, оказывать услуги такси смогут перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и (или) Московской области.
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Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ 17:58
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении.
Lenta.ru 12:21
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород 13:11
Экономика
СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России
По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник 09:43
Экономика
4-ФСС за 1 квартал 2020: срок сдачи
Переносятся ли для 4-ФСС за 1 квартал 2020 сроки сдачи Неясность с представлением расчета возникла из-за того, что весь апрель объявлен нерабочим, а в законе № 125-ФЗ нет отдельной нормы, регламентирующей порядок переноса дат.
Современный Предприниматель 09:01
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Здоровье
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Шоу-бизнес
Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Супруги объявили о разводе в феврале после девяти лет брака.
РИА Новости 19:51
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Биатлон
СБР предложил Польховского на пост главного тренера сборной России
"Решено направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г." - говорится в сообщении.
Интерфакс-Спорт 06:59
Здоровье
Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Общество
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву
«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Вестник вчера в 08:40
Здоровье
Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу
Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.
Известия 18:21
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Soccer.ru вчера в 06:19