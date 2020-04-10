В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Согласно документу, оказывать услуги такси смогут перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и (или) Московской области.

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

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