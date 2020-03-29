Коронавирус
Российская газетаВ Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Об этом он сообщил в своем блоге.
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В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
— Сергей Собянин, мэр МосквыБорисовские пруды вчера в 13:27
с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 (Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»).Тверская губерниявчера в 13:45
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Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
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