Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса. Главная из них — с понедельника строгий карантин будет введен абсолютно для всех категорий граждан. Обо всех мерах можно прочитать непосредственно на личном сайте Собянина.

Общество Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

Общество Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.

Шоу-бизнес «Мышь» — Джиган унизил Оксану Самойлову Денис загрузил семейный снимок в сеть с грубыми словами: «LOVE YOU МЫЩ МЫЩ МЫЩ» Подписчики тут же раскритиковали Джигана за такую дерзость, мало того, что на фото Оксана явно не в лучше форме, уставшая и с красными глазами, так на всю страну назвать любимую девушку: «мышью».

Политика В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Общество В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отметил, что в соответствии с поручением губернатора, опытом Москвы, где введен режим самоизоляции для всех жителей, а также рекомендацией председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовлены следующие изменения.

Общество Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Происшествия На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.

Общество В «Ростехе» разработали противовирусный комбинезон В госкорпорации «Ростех» объявили о создании комбинезона для защиты от биологических и химических угроз.

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Энергетика Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.