Общество
Москва. Северо-ЗападВ Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса. Главная из них — с понедельника строгий карантин будет введен абсолютно для всех категорий граждан. Обо всех мерах можно прочитать непосредственно на личном сайте Собянина.
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Общество
Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Общество
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.
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В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Шоу-бизнес
«Мышь» — Джиган унизил Оксану Самойлову
Денис загрузил семейный снимок в сеть с грубыми словами: «LOVE YOU МЫЩ МЫЩ МЫЩ» Подписчики тут же раскритиковали Джигана за такую дерзость, мало того, что на фото Оксана явно не в лучше форме, уставшая и с красными глазами, так на всю страну назвать любимую девушку: «мышью».
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Общество
В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех
Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отметил, что в соответствии с поручением губернатора, опытом Москвы, где введен режим самоизоляции для всех жителей, а также рекомендацией председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовлены следующие изменения.
Общество
В список товаров первой необходимости внесены коррективы
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Общество
Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса
Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали новый семейный портрет с подросшими детьми
Шоумен Максим Галкин решил поддержать своих поклонников новым семейным портретом.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Игры
Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры
Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
Футбол
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
Английская Премьер-лига может доиграть сезон летом в изолированных лагерях, сообщает The Independent.
Происшествия
На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина
Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Экономика
ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.
Общество
В «Ростехе» разработали противовирусный комбинезон
В госкорпорации «Ростех» объявили о создании комбинезона для защиты от биологических и химических угроз.
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась от помощи нарколога
Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Авто
Семиместную Hyundai Creta засняли на тестах
Компания Hyundai готовит к выходу на рынок удлиненную версию кроссовера Hyundai Creta нового поколения.