Общество

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападВ Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса. Главная из них — с понедельника строгий карантин будет введен абсолютно для всех категорий граждан. Обо всех мерах можно прочитать непосредственно на личном сайте Собянина.
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В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Москва. Северо-Западвчера в 14:15

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Север Столицывчера в 15:02

В Москве заработали новые ограничения из-за коронавируса

ИА DixiNews // Новости Москвы06:05
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