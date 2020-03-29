Коронавирус
Москва. Северо-ЗападВ Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса. Главная из них — с понедельника строгий карантин будет введен абсолютно для всех категорий граждан. Обо всех мерах можно прочитать непосредственно на личном сайте Собянина.
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В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
— Сергей Собянин, мэр МосквыБорисовские пруды вчера в 13:27
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Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 14:49
В Москве ввели новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 12:52
В Москве вводятся дополнительные ограничения на перемещение граждан из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 12:56
С 30 марта для всех жителей Москвы вводится домашний режим самоизоляции
Тверская губерниявчера в 13:45
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