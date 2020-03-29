Коронавирус

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападВ Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса. Главная из них — с понедельника строгий карантин будет введен абсолютно для всех категорий граждан. Обо всех мерах можно прочитать непосредственно на личном сайте Собянина.
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Сергей Собянин
В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
— Сергей Собянин, мэр МосквыБорисовские пруды вчера в 13:27

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