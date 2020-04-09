с чего всё началось

Посещение московских кладбищ будет ограничено до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Армия и оружие Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Происшествия Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.

Общество Министр здравоохранения Коми ушел в отставку Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра.

Происшествия На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.

Биатлон СБР приостановил полномочия обвинившего Драчева в растрате директора На прошлой неделе исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что президент СБР Владимир Драчев тратил финансовые средства союза на личные нужды.

Шоу-бизнес Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.

Общество Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты.

Энергетика В России рухнуло производство бензина Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Финансы Курс доллара упал ниже 74 рублей В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.