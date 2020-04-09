Коронавирус
РБКВ Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Посещение московских кладбищ будет ограничено до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.
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с чего всё началось
"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал в своем блоге Сергей Собянин.РИА Новости10:22
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Общество
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Происшествия
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Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
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Происшествия
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На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Происшествия
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Общество
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Министр здравоохранения Коми ушел в отставку
Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра.
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Биатлон
СБР приостановил полномочия обвинившего Драчева в растрате директора
На прошлой неделе исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что президент СБР Владимир Драчев тратил финансовые средства союза на личные нужды.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
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Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина удалили раковую опухоль
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Обнаружен новый метод датировки керамики
Общество
Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Энергетика
В России рухнуло производство бензина
Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.