Коронавирус

РБКРБКВ Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Посещение московских кладбищ будет ограничено до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.
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"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал в своем блоге
 Сергей Собянин.
РИА Новости10:22

Подробнее о событии

Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости12:04

В Москве закроют кладбища из-за коронавируса

TV BRICS10:28

Столичные некрополи временно закрыты для посещений

Вечерняя Москва13:32

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Москва 2410:06

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Агентство Москва10:04

Собянин ограничил доступ на клабдища до окончания самоизоляции

Интерфакс10:22
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Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Мишустин утвердил оформление инвалидности по интернету

Инвалидность будет автоматически продлена тем гражданам Российской Федерации, у кого она уже установлена.
Политика Сегодня 06:17
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру вчера в 14:04
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Энергетика

Москва и Эр-Рияд договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по сделке на рынке нефти, призванной стабилизировать ситуацию.
Вечерняя Москва 13:17
Происшествия

На объекте «Роснефти» произошел пожар

Ведомости 08:54
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Киберспорт

Пустошь изменится: релизный трейлер Fallout 76: Wastelanders

Bethesda незадолго до выхода Fallout 76: Wastelanders показала релизный трейлер расширения, которое успели дважды отложить.
Игромания.ру 11:54
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом

Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
РИА Новости 11:11
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Министр здравоохранения Коми ушел в отставку

Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра.
Vademecum 09:59
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Биатлон

СБР приостановил полномочия обвинившего Драчева в растрате директора

На прошлой неделе исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что президент СБР Владимир Драчев тратил финансовые средства союза на личные нужды.
РБК 05:58
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

У дочери Владимира Левкина удалили раковую опухоль

Девушка перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Беда грянула, когда Вика готовилась к Новому году.
Суть событий 10:03
Наука

Обнаружен новый метод датировки керамики

Goroday.ru 02:30
Общество

Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты.
RT на русском 04:42
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Энергетика

В России рухнуло производство бензина

Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Lenta.ru 12:57
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:45
Политика

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Lenta.ru 11:53
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
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