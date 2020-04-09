Коронавирус
РБКВ Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.
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Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRambler News Service 10:17
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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