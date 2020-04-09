с чего всё началось

Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Политика Первый канал анонсировал новое телеобращение Путина Президент РФ Владимир Путин вновь обратится к россиянам с телеэкранов. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала, пишет РБК.

Общество Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.

Происшествия В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Культура Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Общество На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Наука Эпидемиологическая модель предсказала появление автомобильных пробок Ученые показали, что процесс образования автомобильных пробок в городах можно описать с помощью модели SIR-модели, которая предсказывает распространение инфекционных заболеваний.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Общество Министр здравоохранения Коми подал в отставку Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.

Наука Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.