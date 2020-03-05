Транспорт
Московский КомсомолецВ Москве опровергли планы строить платный дублер МКАД
В Москве опровергли планы построить платную трассу - дублер МКАДа. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что дублирующее полукольцо могут построить от Солнцево до Железнодорожного, при этом проезд по нему будет платным.
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с чего всё началось
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.Ведомостивчера в 16:13
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Платный дублер МКАД в ТиНАО станет частью трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское»
Агентство Москва03:52
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