Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта.
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Оперштаб опроверг информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля

Газета.Ru15:06

Оперштаб: Решение о сроках режима самоизоляции примут с учетом эпидситуации

Вечерняя Москва13:29

Решения о сроках самоизоляции примут с учетом ситуации с коронавирусом – Оперштаб

Москва 2410:58

Оперштаб опроверг продление карантина в Москве до 14 апреля

РИАМО13:04

Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве

Life.ru13:02

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

РИА Новости12:02

Оперштаб Москвы: самоизоляции для граждан продлится минимум до 3 апреля

REGNUM14:14
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

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RT на русском 20:36
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Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
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Бой на Кушке: как Россия и Британия оказались на грани войны

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Samsung представила смартфон Galaxy M11 с большой батареей

Представлен смартфон Samsung Galaxy M11 с АКБ на 5 000 мАч, при этом модуля NFC в нем не будет.
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Общество

В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 18:47
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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

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BFM.ru 14:10
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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
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Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Бюджет «Сибири» останется на уровне минувшего сезона

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский озвучил бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.
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В России отзывают 56 автомобилей Audi и Volkswagen

Отзывными стали 32 кроссовера Audi, проданные в период с 2016 года, а также Touareg, которые были реализованы в России в период с 2018 года.
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Защитить легкие от коронавируса поможет чай с куркумой

Согласно ряду исследований, куркумин, который содержится в куркуме, способен защитить легкие от фиброза, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергической астмы, острого респираторного дистресс-синдрома, пишет «Российская газета».
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
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Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

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В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Общество

Американский инфекционист предрек новую волну коронавируса осенью

Коронавирусная инфекция нанесет новый удар по людям ближе к осени 2020 года.
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Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
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В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

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Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
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В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

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Память DDR5 появится в серверах в этом году

Хотя стандарт JEDEC DDR5 все еще находится в стадии разработки, похоже, что новая память DRAM появится в серверах уже в этом году.
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В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости 19:53
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Клепач: началась серьезная перестройка нефтяного рынка

Можно ожидать ряд событий ценовой войны, и пандемии, которая затронет многие страны, отметил Клепач.
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Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
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