"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта.

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

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