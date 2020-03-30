Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта.
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Оперштаб опроверг продление карантина в Москве до 14 апреля

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Оперштаб: Решение о сроках режима самоизоляции примут с учетом эпидситуации

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В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

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Решения о сроках самоизоляции примут с учетом ситуации с коронавирусом – Оперштаб

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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
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По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
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Снижение цен не сделает жилье доступнее

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Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
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Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

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