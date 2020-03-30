Коронавирус
РИА НовостиВ Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта.
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