Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина

После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. За прошедшие выходные режим, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19, нарушили 55 человек.
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55 нарушителей обязательной самоизоляции задержали в Москве за выходные

Москва 2411:45

Камеры наблюдения в Москве выявили еще 55 нарушителей самоизоляции

Вечерняя Москва11:31

В Москве за нарушение карантина оштрафовали 145 человек

РИА Новости11:26

В Москве за выходные с помощью камер выявили 55 нарушителей режима самоизоляции

Daily Storm12:13

В Москве за выходные видеокамеры зафиксировали 55 нарушителей карантина

Газета.Ru11:39

В Москве не менее 90 нарушителей самоизоляции выявили при помощи камер

ГЛАС.RU17 апреля в 08:40

Нарушителей самоизоляции определяют с помощью видеокамер

Pravda.Ru17 апреля в 08:10
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Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

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Газета.Ru 12:03
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Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей.
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Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
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В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
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Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
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Шоу-бизнес

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег

Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Общество

Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

Смягчить ограничительные меры с 20 апреля в Германии официально позволено, в частности, магазинам площадью менее 800 квадратных метров, автосалонам, велосипедным и книжным магазинам могут начать работу.
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Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
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Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
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Общество

Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума

Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума.
Уральский меридиан 10:57
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Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
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Здоровье

Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН

Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН В Еврейской автономной области в исправительном учреждении управления ФСИН произошла вспышка заболевания коронавирусом, сообщается на сайте портале правительства региона.
Медиазона 13:11
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
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Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

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Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
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Армия и оружие

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
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Происшествия

В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»

В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
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Ppd завершил карьеру игрока в Dota 2

Питер ppd Дагер объявил о завершении карьеры игрока в Dota 2. Бывший капитан Ninjas in Pyjamas заявил, что потерял мотивацию, необходимую для участия в киберспортивных соревнованиях.
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Максим Фадеев и Валерия выпустили клип на трек «До предела»

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В Ивановской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Сообщается, что у мужчины были сопутствующие патологии. Это второй случай смерти от коронавируса в Ивановской области.
Кинешемец.RU вчера в 06:48
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