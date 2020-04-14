Коронавирус

ТАССТАССВ Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина

Всего 55 людей, нарушивших карантин, привлекли к административной ответственности с момента ужесточения ограничительных мер в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
Читать в источнике
Комментировать319

Подробнее о событии

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина на 220 тысяч рублей

РИАМО07:15

Пятнадцать штрафов на 12 тыс. руб. числится за автомобилем экс-депутата Алексея Митрофанова

Агентство Москва08:08

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина

ТАСС07:20

В столице оштрафовали 55 нарушителей карантина

Российская газета07:17

За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек

Информационный центр Правительства Москвы07:28

Пятьдесят пять человек в Москве оштрафовали за нарушение карантина

Вечерняя Москва07:03

В столице 55 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности

Москва 2406:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество

В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий

В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
4,2K
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
68
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
870
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
69
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
1,4K
Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
48
Общество

Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска

Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно.
Российская газета 09:05
6
Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
34
Кино

В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Подмосковье Сегодня 07:01
13
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
24
Гаджеты

MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT

Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
3DNews 05:03
Общество

Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом

Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
4
Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
8
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
155
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,7K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Гаджеты

Десятиядерный Core i9-10900F не смог отличиться в тестах Geekbench

Процессор Core i9-10900F обладает 10 ядрами и 20 потоками, и, согласно тесту, его базовая тактовая частота составляет 2,8 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота достигает 4,6 ГГц.
3DNews вчера в 11:30
Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
319
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
505
Гаджеты

Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара

Разработчики из LG выпустят новый раскладной телефон бюджетного уровня под названием Folder 2 стоимостью в 162 доллара.
OAnews 09:23
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Для передвижения на любом виде транспорта оформить пропуск жители Подмосковья могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Известия 09:37
2
Армия и оружие

National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12

Территория новостей вчера в 12:43
Общество

Объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
Ведомости 09:26
3
Транспорт

В Подмосковье начнут проверять пропуска на выездах из городов и сел

Собеседник агентства рассказал, что проверять пропуск у въезжающих в столицу автомобилей полицейские будут с помощью специального приложения.
РБК 08:55
426
Общество

В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.
RT на русском 08:40
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Происшествия

Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

Газета.Ru 04:49
31
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
119
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
88
Гаджеты

Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad

Газета.Ru 06:21
165
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное