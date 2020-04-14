Коронавирус
ТАССВ Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
Всего 55 людей, нарушивших карантин, привлекли к административной ответственности с момента ужесточения ограничительных мер в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
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За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
Информационный центр Правительства Москвы07:28
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Общество
В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий
В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно.
Российская газета 09:05
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Кино
В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
Подмосковье Сегодня 07:01
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Гаджеты
MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
3DNews 05:03
Общество
Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом
Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Гаджеты
Десятиядерный Core i9-10900F не смог отличиться в тестах Geekbench
Процессор Core i9-10900F обладает 10 ядрами и 20 потоками, и, согласно тесту, его базовая тактовая частота составляет 2,8 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота достигает 4,6 ГГц.
3DNews вчера в 11:30
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Гаджеты
Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара
Разработчики из LG выпустят новый раскладной телефон бюджетного уровня под названием Folder 2 стоимостью в 162 доллара.
OAnews 09:23
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Для передвижения на любом виде транспорта оформить пропуск жители Подмосковья могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Известия 09:37
Армия и оружие
National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12
Территория новостей вчера в 12:43
Общество
Объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
Ведомости 09:26
Транспорт
В Подмосковье начнут проверять пропуска на выездах из городов и сел
Собеседник агентства рассказал, что проверять пропуск у въезжающих в столицу автомобилей полицейские будут с помощью специального приложения.
РБК 08:55
Общество
В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку
Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.
RT на русском 08:40
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Гаджеты
Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad
Газета.Ru 06:21