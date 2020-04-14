Всего 55 людей, нарушивших карантин, привлекли к административной ответственности с момента ужесточения ограничительных мер в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Общество В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин. 4,2K

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 68

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 69

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 34

Общество Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. 4

Происшествия В центре Москвы загорелось общежитие Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. 8

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Гаджеты Десятиядерный Core i9-10900F не смог отличиться в тестах Geekbench Процессор Core i9-10900F обладает 10 ядрами и 20 потоками, и, согласно тесту, его базовая тактовая частота составляет 2,8 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота достигает 4,6 ГГц.

Общество Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина. 319

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 505

Гаджеты Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара Разработчики из LG выпустят новый раскладной телефон бюджетного уровня под названием Folder 2 стоимостью в 162 доллара.

Общество В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения Для передвижения на любом виде транспорта оформить пропуск жители Подмосковья могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». 2

Общество В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.

Общество Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами. 3,7K

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 119