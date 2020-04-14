Коронавирус
Вести Подмосковья30 нарушителей карантина оштрафовали в Москве
За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 4 нарушения карантина людьми, заражёнными коронавирусом и находящимися на домашнем лечении.
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За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
Информационный центр Правительства Москвы07:28
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Здоровье
У 17 ивановцев экспресс-тесты показали наличие коронавируса
Иваново, 13 апреля 2020, 13:36 — REGNUM 17 положительных экспресс-тестов на коронавирус выявлено за сутки в Ивановской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM вчера в 06:36
Происшествия
В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек
Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15
Гаджеты
ADATA выпустила модули памяти DDR4 с частотой 4800 МГц
Тайваньская компания АDАТА выпускает на рынок новую модель планок памяти стандарта DDR4, которая может работать на частоте 4,8 ГГц и оснащена RGB-индикацией.
Faktom 10:25
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Происшествия
Россиянин сдал полиции «слишком загорелых москвичей с довольным видом»
Житель Москвы сдал полиции «двух слишком загорелых москвичей», которые «смущали окружающих своим довольным видом».
Lenta.ru 12:05
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости 12:36
Здоровье
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru вчера в 11:25
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
Коммерсантъ 13:45
Транспорт
Прокурор Москвы предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров
Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о недопустимости перевозки заказавших такси пассажиров без проверки пропуска.
ТАСС 13:33
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Политика
Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru вчера в 09:24
Экономика
Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
В марте сеть в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, закрыла 1 тыс. магазинов, а интернет-продажи обеспечивают только около 5% оборота сети, уточняет компания.
РБК 14:15
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Экономика
Правительство России предложило ограничить стоимость ипотеки
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК).
Lenta.ru 04:06
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 08:41