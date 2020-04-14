За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 4 нарушения карантина людьми, заражёнными коронавирусом и находящимися на домашнем лечении.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,7K

Здоровье У 17 ивановцев экспресс-тесты показали наличие коронавируса Иваново, 13 апреля 2020, 13:36 — REGNUM 17 положительных экспресс-тестов на коронавирус выявлено за сутки в Ивановской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. 24

Происшествия В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе. 23

Гаджеты ADATA выпустила модули памяти DDR4 с частотой 4800 МГц Тайваньская компания АDАТА выпускает на рынок новую модель планок памяти стандарта DDR4, которая может работать на частоте 4,8 ГГц и оснащена RGB-индикацией. 2

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1K

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 159

Энергетика Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). 118

Экономика Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95% В марте сеть в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, закрыла 1 тыс. магазинов, а интернет-продажи обеспечивают только около 5% оборота сети, уточняет компания.

Политика Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября. 4K

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 165

Происшествия На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе. 43

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 174

Гаджеты Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+. 3

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 34

Экономика Правительство России предложило ограничить стоимость ипотеки Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК). 18

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 47