«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Всех нарушителей доставили для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве.

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина на 220 тысяч рублей

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