Коронавирус
РИАМОВ Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина на 220 тысяч рублей
«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Всех нарушителей доставили для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве.
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За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
Информационный центр Правительства Москвы07:28
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Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться в самоизоляции
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19.
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Bloomberg описал дизайн новых iPhone
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В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.
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Экономика
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Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
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Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru 09:57
Футбол
«Зенит» и «Спартак» обменялись выпадами в Twitter
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РЕН ТВ 13:28
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
UfaTime.ru 12 апреля в 06:29
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Экономика
Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в РФ
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о резком сокращении числа новых ипотечных кредитов в банках в первую неделю апреля.
Smolnarod.ru 09:31
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Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
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РБК 05:41
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 «Прометей» в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
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Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Интернет
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Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок
Использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 повышает риск заражения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском вчера в 01:22
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Apple представила данные по самоизоляции в России
В выборке Apple представлены отдельные данные по двум городам России – Москве и Санкт-Петербургу.
Ведомости 13:43
Экономика
Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
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