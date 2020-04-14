В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 150

Происшествия Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля. 102

Общество Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения. 884

Энергетика Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант». 149

Экономика В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

Общество Эксперт рассказал о процедуре получения пособия по безработице Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко в интервью РИА "Новости" рассказала, как получить пособие по безработице в России.

Политика Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции. 1

Общество В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 35

Общество В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки. 98

Здоровье Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России Медик объяснила, что на пике необходимо отсутствие роста новых случаев заболевания в течение нескольких дней.

Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 3,3K

Политика Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.

Общество Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды. 3,4K

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Общество Рустам Минниханов пообщался с предпринимателями Сегодня состоялась очередная онлайн встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с предпринимателями.