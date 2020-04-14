Коронавирус
RT на русскомВ Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.
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Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Общество
Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами
В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Технологии
Томские ученые создали прибор для передачи боли виртуально
Томские ученые создали устройство для передачи боли посредством виртуальной реальности.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество
Эксперт рассказал о процедуре получения пособия по безработице
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко в интервью РИА "Новости" рассказала, как получить пособие по безработице в России.
Газета.Ru 02:49
Общество
Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
Общество
МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса
МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
Политика
Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:54
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Здоровье
Радий Хабиров о главвраче РКБ: «Ведет себя как настоящий мужчина»
Позже главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы.
Горобзор.ру 03:34
Общество
В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва вчера в 17:35
Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России
Медик объяснила, что на пике необходимо отсутствие роста новых случаев заболевания в течение нескольких дней.
Профиль 04:48
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
Политика
Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 12 апреля в 12:23
Политика
Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей
Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:35
Общество
Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
РБК 04:35
Общество
Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Общество
Рустам Минниханов пообщался с предпринимателями
Сегодня состоялась очередная онлайн встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с предпринимателями.
Республика Татарстан 04:51
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о новом молодом бойфренде: «Дед мне не нужен»
Совсем недавно певица Лолита Милявская заявляла, что из-за болезненного развода намерена завязать с мужчинами, которые сильно моложе ее.
Суть событий 03:44