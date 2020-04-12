В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

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