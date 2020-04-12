Коронавирус
RT на русскомВ Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
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с чего всё началось
Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 объектов розничной торговли. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.ТАСС05:07
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Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
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Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
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Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля), молиться дома и не посещать храмы.
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Коммерсантъ 08:05
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Коронавирус заподозрили у еще пяти жителей Курганской области
В инфекционный госпиталь в Кургане доставят пятерых жителей с подозрением на коронавирус.
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Житель Зеи Николай Комаров сообщил, что стал очевидцем необычного явления. Он наблюдал в небе вереницу светящихся объектов.
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В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
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