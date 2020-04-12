Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 объектов розничной торговли. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

с чего всё началось

Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 магазинов, сообщил ТАСС руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве за отсутствие разметки оштрафованы первые 18 магазинов

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