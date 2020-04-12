Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
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В Москве из-за отсутствия социальной разметки оштрафовали первые 18 магазинов

Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 объектов розничной торговли. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Первые 18 магазинов в Москве оштрафовали за отсутствие социальной разметки

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В Москве за отсутствие разметки о дистанцировании оштрафованы первые магазины

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В Москве выявлены первые нарушения за отсутствие социальной дистанции

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Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
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