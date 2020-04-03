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В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции
Известия
  • РЕН ТВ0:43
  • Piter.tv1:07
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В Москве три пациента с коронавирусной инфекцией в легкой форме нарушили режим самоизоляции и были оштрафованы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления, министр столичного правительства Евгений Данчиков, передает «Москва 24».В источнике
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В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.
РИА Новости 09:32
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В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции

РБК 11:01
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Трех пациентов с коронавирусом оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Вечерняя Москва 09:25
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Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина

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