В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции
В Москве три пациента с коронавирусной инфекцией в легкой форме нарушили режим самоизоляции и были оштрафованы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления, министр столичного правительства Евгений Данчиков, передает «Москва 24».В источнике
С чего всё начиналось
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.