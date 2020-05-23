Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве от коронавируса скончались 59 пациентов за сутки

В Москве за сутки скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщает столичный депздрав со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне от COVID-19 скончались еще 67 жителей Москвы.
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В Москве за сутки от коронавируса скончалось 59 человек

Life.ru16:26

В Москве за последние сутки от коронавируса скончались 59 человек

Московский Комсомолец16:45

Оперативный штаб: в Москве за сутки скончались 59 COVID-пациентов

Online47.ru16:41

В Москве скончались 59 пациентов с диагнозом COVID-19

REGNUM16:37

От коронавируса в Москве скончалось 59 пациентов

Москва 2416:22

Еще 73 человека скончались в Москве за сутки от COVID-19

ФедералПресс21 мая в 19:04

В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

ФАН20 мая в 18:20
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
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Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

ИА Красная Весна 05:30
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Футбол

Бывший футболист сборной Сербии покончил с собой в 38 лет

Бывший футболист сборной Сербии Милян Мрдакович, известный по игре за харьковский «Металлист», покончил с собой.
Lenta.ru 16:46
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
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Здоровье

В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 вчера в 23:36
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Общество

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
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Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН 04:51
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Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
1,2K
Общество

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Экономика

Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
2
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
1,1K
Общество

Невыплату зарплат медикам в «Крокус Экспо» проверит прокуратура

Сообщения СМИ о невыплате зарплаты медикам, временного госпиталя в «Крокус Экспо», проверит прокуратура Московской области, 23 мая сообщает РИА новости.
ИА Красная Весна 15:38
10
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
1
Наука

Американцы научились синтезировать керамику менее чем за минуту

Исследователи из США разработали метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
N+1 вчера в 12:13
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
20
Футбол

Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Газета.Ru 15:51
4
Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
1
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,9K
Политика

Код доступа: Юлия Латынина

Ю. Латынина: Всегда найдется проект, куда мы вбухаем деньги, будь то венесуэльская нефть или ливийский маршал Хафтар Из плена в Чаде его вывезли в Венгрию.
Эхо Москвы 16:52
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Происшествия

В Киеве радикалы пытались подорвать офис Медведчука

В Киеве в офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука ворвались радикалы.
Свободная Пресса 13:56
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