В Москве за сутки скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщает столичный депздрав со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне от COVID-19 скончались еще 67 жителей Москвы.

В Москве от коронавируса скончались 59 пациентов за сутки

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