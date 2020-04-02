В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Последние три дня он находился на искусственной вентиляции легких.

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Здоровье Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.

Общество Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом» Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Политика Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина» Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.

Экономика Fitch спрогнозировал рецессию в России Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.

Политика Трамп сдал повторный тест на коронавирус 14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.

Армия и оружие Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.

Экономика Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.