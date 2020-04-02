Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Последние три дня он находился на искусственной вентиляции легких.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости14:24

В Москве скончался пациент с коронавирусом

РБК14:04

39‑летний мужчина с коронавирусом умер в Москве

РИАМО14:06

В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

РИА Новости14:05

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус

Вечерняя Москва14:04

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом теста на коронавирус

НГС.Кемерово14:10

В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом

Москва 2414:03
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 19:58, Ашберн
Здоровье

Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.
Известия 17:37
Общество

Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом»

Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
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Наука

Самцы дельфинов могут петь дуэтом для привлечения самок

В природе самцы афалин, чтобы привлечь внимание самок, собираются в стаи от 4 до 14 особей.
Pravda.Ru 14:40
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Количество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов

По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
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Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Комсомольская правда 17:15
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Наука

Океаны могут самовосстановиться: на это им понадобится три десятилетия

За последние десятилетия влияние климатических изменений привело к обесцвечиванию кораллов и повышению кислотности в океанах.
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Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж

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Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
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Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
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Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Политика

Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Газета.Ru 19:33
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Политика

Трамп сдал повторный тест на коронавирус

14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.
Известия 18:20
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
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Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
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Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
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В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
ToDay News Ufa 15:48
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Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
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«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
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Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
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Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
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