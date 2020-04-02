Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Последние три дня он находился на искусственной вентиляции легких.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости14:24

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус

НГС.Кемерово14:10

В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

РИА Новости14:05

39‑летний мужчина с коронавирусом умер в Москве

РИАМО14:06

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус

Вечерняя Москва14:04

В Москве скончался пациент с коронавирусом

РБК14:04

В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом

Москва 2414:03
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Общество

Для передвижения по Москве пропуска не вводятся

Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Вести Подмосковья 14:17
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Игры

Sony решила отложить релизы игр The Last of Us 2 и Iron Man

REGNUM 15:40
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС вчера в 17:22
Происшествия

Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Энергетика

Новак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет

Александр Новак Kremlin.ru Новак отметил, что конечно ситуация на мировом рынке нефти тяжелая, но российские производители могут ее выдержать.
REGNUM 15:43
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Российская газета 14:58
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Армия и оружие

Экипаж авианосца «Теодор Рузвельт» эвакуируют из-за коронавируса

Из-за коронавируса Пентагон принял решение эвакуировать практически весь его экипаж.
Российская газета 03:39
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Культура

Как Глафиру Тарханову изменили для сериала «Паромщица»

НДН.инфо 11:56
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru 12:19
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Футбол

Серхи Роберто — о голе в ворота «ПСЖ»: пересматривал его всю ночь

Думаю, в ночь после матча с «ПСЖ» я не спал. Хотя на следующий день у нас была тренировка, я мало спал.
Чемпионат 15:59
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
РБК 07:58
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Наука

Морские губки удаляют до 94% вирусов из воды

ToDay News Ufa 31 марта в 04:50
Космос

Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом

Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
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