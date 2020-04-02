Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Последние три дня он находился на искусственной вентиляции легких.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости14:24

В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом

Москва 2414:03

В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

РИА Новости14:05

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус

Вечерняя Москва14:04

В Москве скончался пациент с коронавирусом

РБК14:04

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус

НГС.Кемерово14:10

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

НТВ14:03
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика

Режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля

Режим нерабочих дней в России продлевается до конца месяца.
Вечерние Ведомости 09:59
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
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Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
СочиСтрим 12:31
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В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru 11:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости 12:31
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Гаджеты

Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

The GEEK вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском 11:00
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
МР7.ру 13:33
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru 12:33
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Происшествия

Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике

Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
REGNUM 05:49
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Кино

Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC

«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Киноафиша России 07:43
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник 10:53
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Известия 05:16
Общество

Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Rambler News Service 13:19
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
Общество

Раскрыты альтернативные сценарии парада Победы в Москве

Deita.ru 14:15
Политика

НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 13:15
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.
РИАМО вчера в 11:19
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Здоровье

Озвучены проблемы медицины США во время пандемии коронавируса

Журналисты немецкого издания Die Welt рассказали о проблемах, которые возникли в системе здравоохранения США.
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Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
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Телескоп ALMA обнаружил струи, исходящие из черной дыры

Другая особенность заключается в том, что MG J0414 + 0534 имеет сверхмассивную черную дыру с биполярными джетами.
Российская газета 30 марта в 09:16
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