Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУмер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ. По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная пневмония.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости06:08

В Москве умер митрополит Иона

Москва 2405:09

В Москве от коронавируса умер бывший митрополит Астраханской области

РБК05:42

Бывший Астраханский митрополит Иона скончался от коронавируса в столице

Вечерняя Москва05:59

Митрополит Иона умер из-за коронавируса

ТАСС04:55

Почетный настоятель московского храма умер от коронавируса

Медиазона04:54

Бывший Астраханский митрополит Иона умер от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец05:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

ТАСС 03:38
677
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
1
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
205
Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
16
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

По данным спецслужб, в КНР уничтожали доказательства наличия коронавируса в лабораториях, а также не предоставляли биоматериалы ученым для создания вакцины.
Накануне.Ru вчера в 03:38
1,2K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
266
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
165
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Общество

75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
308
Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
8
Общество

У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
5
Кино

Студия Paramount Pictures готовит новый фильм франшизы «Бросок кобры»

Inc-news.ru вчера в 15:42
1
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
24
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
3,4K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
714
Здоровье

Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы

Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.
Pravda.Ru 03:19
23
Общество

В Крыму с 12 мая планируют ввести масочный режим

В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим. По мнению крымских властей, это позволит замедлить распространения коронавирусной инфекции.
КП - Крым 04:51
40
Авто

Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет

Тарантас Ньюс 04:09
11
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
411
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
16
Шоу-бизнес

В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина

Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
18
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
20
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
8
Спорт

Пятерым игрокам в CS:GO грозит тюремный срок до 10 лет

Пяти жителям Австралии грозит тюремное заключение на срок до десяти лет лишения свободы за участие в договорных матчах по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
Чемпионат вчера в 16:32
Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
286
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Происшествия

Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции

В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
63
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
ещё по теме
Иона
Епископ
Архиерей Русской православной церкви на покое, бывший митрополит Астраханский и Камызякский. Тезоименитство 28 июня.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное