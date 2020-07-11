Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля.

с чего всё началось

Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.

В Москве число выздоровевших от коронавируса на 12 июля достигло 164560 человек. За минувшие сутки из больниц выписались и сняты с учета в случае домашнего лечения 465 жителей. Тем не менее Москве до сих пор является городом, где больше всего инфицированных - 228 678 случаев заражения.

В Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,2K

Общество Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.

Общество Путин поздравил коллектив «Орленка» с юбилеем Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок", отметив, что это значимое событие для всего коллектива, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Здоровье Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью. 20

Здоровье 95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей. 1,4K

Общество Американец скончался после «коронавирусной вечеринки» Житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался, пишет 11 июля The New York Post. 1

Общество В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента. 1,3K

Экономика Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. 2

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1K

Футбол Источник: судья РПЛ делал ставки на тотализаторе Судья одного из последних матчей «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) уличён в игре на тотализаторе.

Биатлон Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Общество Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. 187

Политика WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном, что санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году. 519