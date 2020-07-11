Коронавирус
Комсомольская правдаВ Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки
В Москве число выздоровевших от коронавируса на 12 июля достигло 164560 человек. За минувшие сутки из больниц выписались и сняты с учета в случае домашнего лечения 465 жителей. Тем не менее Москве до сих пор является городом, где больше всего инфицированных - 228 678 случаев заражения.
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Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистКоммерсантъ вчера в 15:03
с чего всё началось
Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля.РИА Новостивчера в 12:19
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line вчера в 11:20
Общество
Путин поздравил коллектив «Орленка» с юбилеем
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок", отметив, что это значимое событие для всего коллектива, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:51
Здоровье
Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью.
Волгоградская правда вчера в 09:26
Общество
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 03:36
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:46
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
Причиной возникновения депрессии назван вирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:46
Общество
Американец скончался после «коронавирусной вечеринки»
Житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался, пишет 11 июля The New York Post.
Известия 00:25
Технологии
В российских школах на компьютерах установят систему блокировки опасного контента
Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.
ТАСС 01:06
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Общество
В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек
В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM 10 июля в 02:38
Экономика
Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли
Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Космос
Создана самая полная рентгеновская карта неба
Популярная механика 09 июля в 08:51
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Футбол
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Судья одного из последних матчей «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) уличён в игре на тотализаторе.
RT на русском 03:29
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Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
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Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном, что санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
РИА Новости 10 июля в 22:26
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«Челси» важно попасть в ЛЧ, чтобы убедить Хавертца
Полузащитник Кай Хавертц хочет уйти из «Байера» летом.
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Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
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Происшествия
На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 727 тыс. человек.
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