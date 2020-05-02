Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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От коронавируса в столице вылечились еще 544 человека
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:27
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
В Крыму шесть человек заразились коронавирусом
Заболели четыре человека из Сакского района и по одному случаю выявили в Симферопольском и Красноперекопском районах В Крыму шесть человек заразились COVID-19.
SM News 03:22
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 01:46
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России
За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
Общество
Страны начали смягчать введенные из-за коронавируса ограничения
Некоторые страны с 4 мая начали смягчать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 04:27
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Здоровье
На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус
Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
Общество
В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек
Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
Гаджеты
Вышел смартфон OPPO A92 с экраном Neo Display и квадрокамерой
Аппарат получил безрамочный экран Neo Display размером 6,5 дюйма по диагонали.
3DNews 04:36
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии
Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
РЕН ТВ вчера в 04:46
Политика
Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп
По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Общество
Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
Культура
Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой
Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая
Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
Общество
В РФ выявлен 10 581 новый случай коронавируса
За минувшие сутки в России выявлен 10 581 новый случай коронавируса. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб.
НТВ 04:13
Политика
Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.
Интерфакс вчера в 10:10
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44