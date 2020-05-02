Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Москве еще 544 пациента вылечились от коронавируса

РИА Новости02:51

От коронавируса в столице вылечились еще 544 человека

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:27

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс

ТАССвчера в 03:22

Еще 544 человека вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва02:47

Еще 544 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2402:47

Столичные врачи вылечили от Covid‑19 еще 544 пациента

РИАМО02:51

Еще 655 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москвавчера в 03:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1K
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
662
Общество

В Крыму шесть человек заразились коронавирусом

Заболели четыре человека из Сакского района и по одному случаю выявили в Симферопольском и Красноперекопском районах В Крыму шесть человек заразились COVID-19.
SM News 03:22
4
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
49
Общество

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 01:46
76
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Общество

Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка «Сокольники»

ТАСС 04:17
1
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,2K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России

За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
1
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
2,4K
Общество

Страны начали смягчать введенные из-за коронавируса ограничения

Некоторые страны с 4 мая начали смягчать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 04:27
2
Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс вчера в 09:33
3
Происшествия

В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали

REGNUM 04:37
16
Здоровье

На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус

Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
20
Общество

В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек

Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
304
Гаджеты

Вышел смартфон OPPO A92 с экраном Neo Display и квадрокамерой

Аппарат получил безрамочный экран Neo Display размером 6,5 дюйма по диагонали.
3DNews 04:36
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии

Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
РЕН ТВ вчера в 04:46
263
Политика

Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп

По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,6K
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
522
Общество

Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
1
Культура

Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой

Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
15
Общество

В РФ выявлен 10 581 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 10 581 новый случай коронавируса. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб.
НТВ 04:13
Политика

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.
Интерфакс вчера в 10:10
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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