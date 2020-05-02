В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

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Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1K

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Культура Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.

Общество На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. 15

Общество В РФ выявлен 10 581 новый случай коронавируса За минувшие сутки в России выявлен 10 581 новый случай коронавируса. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб.

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