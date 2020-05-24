Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2427 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
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В Москве еще 2427 человек вылечились от COVID-19

РИА Новости02:44

Еще 2 427 человек вылечили от коронавируса в Москве

Москва 2402:44

В Москве выздоровели еще 2 427 человек после коронавируса

ТАСС02:40

Почти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:05

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2427 человек

Вечерняя Москва02:45

В Москве от коронавируса за сутки выздоровели 2427 человек

Известия02:42

Еще 2 тыс. 427 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва02:39
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии

REGNUM 05:24
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Общество

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение

RuNews24.ru вчера в 20:54
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
7K
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
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Здоровье

Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России

По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° 05:20
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Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Происшествия

Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва.
Lenta.ru 04:02
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Происшествия

В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены

Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.
Известия 06:22
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
16
Армия и оружие

США и НАТО обеспокоены новой противолодочной тактикой ВМФ РФ

ПолитРоссия 05:21
Общество

Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области

Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
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Футбол

«Спартак» поддержал заболевшего коронавирусом Бакаева

Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал полузащитника команды Зелимхана Бакаева, который заболел коронавирусом.
RT на русском 05:44
Политика

МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
16
Общество

Новый очаг коронавируса выявили в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, добавил, что всего за последние сутки на территории республики выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом.
News.ru 04:59
7
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,3K
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
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Путешествия

Туристический сезон могут продлить в Турции

Глава TURSAB подчеркнул, что с учетом разной эпидемиологической ситуации в странах туристический сезон в Турции может быть смещен на осенние месяцы, а также продлен до декабря.
Газета.Ru вчера в 22:19
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Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
1,1K
Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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