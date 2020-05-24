В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2427 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

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