Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2427 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
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