В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1143 человека
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Общее число вылечившихся москвичей к утру 12 сентября составило 228 673. Днем ранее власти сообщали о выздоровлении 1256 жителей столицы. Вечером 11 сентября в оперативном штабе заявили о смерти 12 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.В источнике
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