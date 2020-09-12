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РБК
РБК

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1143 человека

Общее число вылечившихся москвичей к утру 12 сентября составило 228 673. Днем ранее власти сообщали о выздоровлении 1256 жителей столицы. Вечером 11 сентября в оперативном штабе заявили о смерти 12 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице еще 1143 человека вылечили от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:43
РИА Новости

В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19

РИА Новости02:34
Агентство Москва

Еще 1 тыс. 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва02:37
РИАМО

Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

РИАМО02:47
ТАСС

В Москве еще 1 143 пациента выздоровели после лечения от коронавируса

ТАСС02:46
RT на русском

В Москве от коронавируса вылечились ещё 1143 пациента

RT на русском02:50
Москва 24

Еще 1 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2402:36

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Military Watch: Украина не сможет модернизировать Т-80 для Пакистана

"Поскольку Россия вряд ли захочет поставлять пакет модернизации для этих танков, а оборонный сектор Украины слишком ограничен, чтобы сделать это, платформы Т-80, находящиеся на вооружении Пакистана, вероятно, будут заменены другими боевыми машинами", — пишут авторы Military Watch.
Слово и Дело17:05
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24