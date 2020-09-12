Общее число вылечившихся москвичей к утру 12 сентября составило 228 673. Днем ранее власти сообщали о выздоровлении 1256 жителей столицы. Вечером 11 сентября в оперативном штабе заявили о смерти 12 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.