Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1143 человека

Общее число вылечившихся москвичей к утру 12 сентября составило 228 673. Днем ранее власти сообщали о выздоровлении 1256 жителей столицы. Вечером 11 сентября в оперативном штабе заявили о смерти 12 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице еще 1143 человека вылечили от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:43
RT на русском

В Москве от коронавируса вылечились ещё 1143 пациента

RT на русском02:50
РИАМО

Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

РИАМО02:47
ТАСС

В Москве еще 1 143 пациента выздоровели после лечения от коронавируса

ТАСС02:46
РИА Новости

В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19

РИА Новости02:34
Агентство Москва

Еще 1 тыс. 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва02:37
Москва 24

Еще 1 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2402:36

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
285

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
15

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
69

Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
ТАСС03:07

В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия05:01

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50
8

На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
RT на русском05:08
1