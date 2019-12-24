Высотность небоскреба, который планировалось возвести в столичном районе Покровское-Стрешнево, снизили вдвое; по пожеланиям жителей количество этажей в доме уменьшено с 72 до максимальных 30. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

с чего всё началось

Власти Москвы отказались от проекта 72-этажного дома по программе реновации в Северо-Западном административном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В Москве отказались от проекта 72-этажного дома

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