Общество
Lenta.ruВ Москве отказались от проекта 72-этажного дома
Власти Москвы отказались от проекта 72-этажного дома по программе реновации в Северо-Западном административном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
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с чего всё началось
Высотность небоскреба, который планировалось возвести в столичном районе Покровское-Стрешнево, снизили вдвое; по пожеланиям жителей количество этажей в доме уменьшено с 72 до максимальных 30. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.ТАСС02:38
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Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Политика
Путин назвал возможное изменение в Конституцию
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Технологии
Twitter запретил анимацию из-за атак на эпилептиков
Руководство Twitter приняло решение запретить анимированные PNG-картинки на всей платформе из-за случаев злоупотребления - ранее неизвестные тролли с их помощью совершали атаки на аккаунты, популярные среди больных эпилепсией, чтобы вызвать у них припадок.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Политика
Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Политика
Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год
Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Общество
В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Армия и оружие
Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе
На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Транспорт
В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Общество
Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку
Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Армия и оружие
На российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии совершено нападение
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Транспорт
В России поменяются правила экзаменов на права
В России вносятся изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав – документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства РФ, изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».