Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
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с чего всё началось

Торговые центры откроются в Москве 1 июня

С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
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