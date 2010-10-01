Транспорт
Эхо МосквыВ Москве открыли Московские центральные диаметры
Запуск одного из диаметров привел к изменениям работы аэроэкспресса от Белорусской до аэропорта Шереметьево - теперь он едет 50 минут вместо 35.
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Общество
Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью
Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Происшествия
На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет
В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Технологии
Павел Дуров советует удалить WhatsApp
20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Общество
Омских школьников накормили синим омлетом
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Политика
Путин назвал причины распада Советского Союза
"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Путин.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Теннис
Сборная России встретится с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса. Россияне встретятся с Сербией, которая обыграла сборную Франции.
Общество
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.