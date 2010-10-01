Транспорт

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве открыли Московские центральные диаметры

Запуск одного из диаметров привел к изменениям работы аэроэкспресса от Белорусской до аэропорта Шереметьево - теперь он едет 50 минут вместо 35.
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Большой город: в Подмосковье заработали Московские центральные диаметры

МИР 2406:45

В Москве открыли Московские центральные диаметры

Эхо Москвы05:32
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Общество

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
РИА Новости 08:56
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
РБК 09:39
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
ТАСС 09:03
Общество

В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

Известия 09:00
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Технологии

Павел Дуров советует удалить WhatsApp

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Computerworld Россия 03:36
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Общество

Омских школьников накормили синим омлетом

Газета.Ru 08:43
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости 05:15
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Происшествия

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
РБК 07:50
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Происшествия

В Крыму старшеклассник умер во время урока

Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Российская газета 06:33
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Футбол

Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Газета.Ru 07:58
Политика

Путин назвал причины распада Советского Союза

"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Путин.
РИА Новости вчера в 06:47
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Теннис

Сборная России встретится с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса. Россияне встретятся с Сербией, которая обыграла сборную Франции.
Sport24.ru 09:19
Общество

«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Lenta.ru 08:02
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
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