Общество
Российская газетаВ Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.
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Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06
Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты
Вокруг ТВ29 мая в 03:33
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Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Космос
Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
Авто
KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России
К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).
Автостат 01:46
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей
Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 02:51
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
Происшествия
Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe вчера в 05:56
Общество
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
«Мэр Боузер вводит комендантский час в столичном округе Колумбия с 23.00 воскресенья, 31 мая, до 6.00 понедельника, 1 июня», — сообщила глава Вашингтона.
ФАН вчера в 19:45
Кино
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау и режиссер Джеймс Кэмерон прибыли в Новую Зеландию, чтобы продолжить производство сиквелов «Аватара».
КиноПоиск 02:09
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском вчера в 15:00
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета вчера в 10:00
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости вчера в 20:08
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Транспорт
В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе
Четвертая Власть 01:21
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Политика
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз «Единой России»
Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил об успешности прошедших праймериз.
РИА Новости вчера в 14:16
Авто
В России планируют штрафовать за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
Picsnews.net 02:36
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06