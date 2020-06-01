Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.
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Открытие магазинов и прогулки: в Москве начался второй этап снятия ограничений

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Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
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Происшествия

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«Мэр Боузер вводит комендантский час в столичном округе Колумбия с 23.00 воскресенья, 31 мая, до 6.00 понедельника, 1 июня», — сообщила глава Вашингтона.
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Политика

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Политика

Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
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Футбол

Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
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РИА Новости вчера в 20:08
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Политика

Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США

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В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе

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Общество

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Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры

До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
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Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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