Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.

Космос Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX. 1,9K

Авто KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 262

Общество На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. 61

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. 1

Происшествия Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности. 19

Общество В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков «Мэр Боузер вводит комендантский час в столичном округе Колумбия с 23.00 воскресенья, 31 мая, до 6.00 понедельника, 1 июня», — сообщила глава Вашингтона. 129

Кино Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара» Продюсер Джон Ландау и режиссер Джеймс Кэмерон прибыли в Новую Зеландию, чтобы продолжить производство сиквелов «Аватара».

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Политика Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия. 1,1K

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Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148

Авто Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки. 1