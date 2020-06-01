Общество
Российская газетаВ Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.
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Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06
Как с 1 июня изменится режим ограничений из-за коронавируса во всех регионах России
Блокнот.ру30 мая в 16:21
Открытие магазинов и курортов. Что с 1 июня 2020 года изменится в России?
Телеканал 360°29 мая в 02:00
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Елена Воробей заразилась коронавирусом
Известия вчера в 22:17
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«Валенсия» выступила с официальным заявлением по поводу высказываний защитника команды Эсекьеля Гарая, который обвинил клуб в организации клеветнической кампании против него.
Матч ТВ вчера в 20:49
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В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
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Lenta.ru 03:35
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
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Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".24-летний немецкий игрок готов перейти в стан "красных дьяволов", если "Ливерпуль" не сможет купить его.
Soccer.ru 04:52
Общество
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Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
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BFM.ru вчера в 09:55
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Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости вчера в 11:29
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
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СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv 30 мая в 10:33
Общество
24 июня в России объявили выходным днем
В этом году 24 июня объявлен выходным днем при этом заработная плата будет сохранена.
Менделеевские новости вчера в 23:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
В России планируют штрафовать за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
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РИА Новости 04:30
Кино
The Outer Worlds удостоилась премии «Небьюла» за лучший сценарий
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно давать детям
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Политика
Лукашенко порассуждал о дующих на Белоруссию ветрах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком порассуждал о «ветрах», дующих со всех сторон на республику.
Lenta.ru 04:59