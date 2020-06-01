Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.
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