1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.

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Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Общество Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест журналиста Азара Московский городской суд отложил на 5 июня заседание по апелляции на арест муниципального депутат района Хамовники, спецкора «Новой газеты» Ильи Азара.

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Политика Зеленский попросил не втягивать Украину в выборы в США Киев, 1 июня 2020, 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в выборы в США.

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Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности. 16