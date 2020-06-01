Общество

Lenta.ruLenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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«Сложно, но постараемся». Предприниматели — о возвращении к работе после долгого простоя

Life.ru04:52

Новый этап снятия ограничений в Москве вступил в силу

Вечерняя Москва00:16

Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты

Вокруг ТВ29 мая в 03:33

Собянин рассказал о смягчении карантинных мер в Москве

ИА Красная Веснавчера в 11:26

Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06

Что изменится в жизни москвичей с 1 июня

Москва 24вчера в 17:02

«Пришлось продать свою Audi»: как московский бизнес, который откроется 1 июня, пережил два месяца карантина

Forbes29 мая в 00:27
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек

Екатеринбург, 1 июня 2020, 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области.
REGNUM 03:45
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест журналиста Азара

Московский городской суд отложил на 5 июня заседание по апелляции на арест муниципального депутат района Хамовники, спецкора «Новой газеты» Ильи Азара.
Коммерсантъ 07:49
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Экс-наставник «Локо» Юрий Семин в интервью «Спoрт-Экспрессу» выразил «благодарность» гендиру ФК Анатолию Мещерякову и главе совдира Василию Кикнадзе, которые, по утверждению специалиста, разбудили в нем зверя.
ProstoProSport 00:00
Здоровье

Новые главврачи назначены в трех медицинских учреждениях области

Бизнес-новости в Кирове 07:39
Политика

Зеленский попросил не втягивать Украину в выборы в США

Киев, 1 июня 2020, 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в выборы в США.
REGNUM 07:12
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Здоровье

Вспышку коронавируса выявили на стройплощадке Белопорожских ГЭС

ИА Республика 07:39
Политика

Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США

Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.
Известия 06:09
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Шоу-бизнес

Американская дочь Александра Малинина подала на него в суд

Американская дочь певца Александра Малинина Кира подала на него в суд с требованием выплатить 15 миллионов рублей.
Культуромания вчера в 04:22
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Происшествия

«У нас есть право бороться»: спортсмены за и против беспорядков в США

Во многих городах ввели комендантский час, а по всему миру темнокожие спортсмены высказываются относительно случившегося.
МК-Спорт 07:35
Космос

Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе

Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня вчера в 03:55
Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
1
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
17
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
1,1K
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
1,3K
Наука

Робуста оказалась чувствительна к изменению климата

N+1 04:02
Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
273
Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
7
Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма

NewInform 06:53
1
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
218
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

Падение уровня жизни привело к росту количества потенциальных участников протеста.
Infox.ru 06:02
6
Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности.
Lenta.ru 07:32
16
Игры

RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году

CyberSport.ru вчера в 12:21
2
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
4,6K
Политика

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

РИА Новости 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
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