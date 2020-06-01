Общество
Lenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
Читать в источнике
Оценить369
Подробнее о событии
Показать все источники
Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты
Вокруг ТВ29 мая в 03:33
Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек
Екатеринбург, 1 июня 2020, 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области.
REGNUM 03:45
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест журналиста Азара
Московский городской суд отложил на 5 июня заседание по апелляции на арест муниципального депутат района Хамовники, спецкора «Новой газеты» Ильи Азара.
Коммерсантъ 07:49
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Экс-наставник «Локо» Юрий Семин в интервью «Спoрт-Экспрессу» выразил «благодарность» гендиру ФК Анатолию Мещерякову и главе совдира Василию Кикнадзе, которые, по утверждению специалиста, разбудили в нем зверя.
ProstoProSport 00:00
Здоровье
Новые главврачи назначены в трех медицинских учреждениях области
Бизнес-новости в Кирове 07:39
Политика
Зеленский попросил не втягивать Украину в выборы в США
Киев, 1 июня 2020, 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в выборы в США.
REGNUM 07:12
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Здоровье
Вспышку коронавируса выявили на стройплощадке Белопорожских ГЭС
ИА Республика 07:39
Политика
Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США
Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.
Известия 06:09
Шоу-бизнес
Американская дочь Александра Малинина подала на него в суд
Американская дочь певца Александра Малинина Кира подала на него в суд с требованием выплатить 15 миллионов рублей.
Культуромания вчера в 04:22
Происшествия
«У нас есть право бороться»: спортсмены за и против беспорядков в США
Во многих городах ввели комендантский час, а по всему миру темнокожие спортсмены высказываются относительно случившегося.
МК-Спорт 07:35
Космос
Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе
Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня вчера в 03:55
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма
NewInform 06:53
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
Падение уровня жизни привело к росту количества потенциальных участников протеста.
Infox.ru 06:02
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности.
Lenta.ru 07:32
Игры
RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году
CyberSport.ru вчера в 12:21
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33