Общество
Российская газетаВ Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.
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Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06
Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты
Вокруг ТВ29 мая в 03:33
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Ведомости 10:21
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
RT на русском 06:28
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
«Би-би-си» показала трейлер сериала «Отравление в Солсбери»
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Полит.ру 05:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Ольга Бузова пережила покушение. Как призналась звезда, в тот момент ей было очень страшно за свою жизнь.
Комсомольская правда вчера в 17:12
Авто
В интернете продемонстрировали новый Toyota Hilux
Как отметили в японской компании, что Toyota Hilux 2020 года обзаведётся новым мотором объёмом 2,8 литра и пересмотренной геометрией подвески.
CarsWeek.ru 05:19
Общество
Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился
После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
Экономика сегодня 02:24
Здоровье
ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний
Пандемия коронавируса негативно сказалась на возможности получения медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, следует из результатов исследования, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 10:16
Авто
Компания Hyundai показала длинную Sonata
Компания Hyundai представила в Китае новую Hyundai Sonata.
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Общество
Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден
Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 10:02
Общество
Кузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки
Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%.
БИЗНЕС Online 09:00
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Экономика
Граждане России начнут получать с 1 июня три новые выплаты
Три вида материальной помощи начнут выплачивать с 1 июня 2020 года.
ФАН вчера в 21:00
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Космос
Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя
Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело 08:08
Игры
Стелс стал куда глубже: что говорят журналисты после двух часов в The Last of Us: Part II
Sony за 11 дней до эмбарго на рецензии The Last of Us: Part II разрешила журналистам рассказать о двухчасовом эпизоде в Сиэтле — это середина игры.
Игромания.ру 09:55
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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Игры
Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли
Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли.
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