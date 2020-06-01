Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 235

Происшествия В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.

Игры Sony рассказала о цене PlayStation 5 4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. 71

Политика Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

Футбол Малафеев: «Агент Ахметова сказал мне, что вертел наш „Зенит“» Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о переговорах с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы хавбека столичного ЦСКА Ильзата Ахметова.

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 70

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 1,1K

Общество Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала мужа после болезни Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.

Шоу-бизнес Поклонники восхищаются сходством актера Гелы Месхи с дочкой В комментариях поклонники Гелы восхищаются сходством актера с дочкой: "Папина красавица"; "Очень похожи"; "Лапочка папина и мамина"; "Папина куколка"; "Чудесная девочка"; "Одно лицо !"; "Папино счастье"; "Похожа на папу"; "От Климовой вообще ничего нет"; "Чудесная девочка", — пишут люди.

Армия и оружие США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 399

Происшествия В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды. 9

Общество В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 7

Здоровье Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками. 96

Энергетика «Транснефть» оценила снижение экспорта нефти из России в мае Экспорт российской нефти по системе магистральных нефтепроводов и через морские порты снизился в мае 2020 года на 14,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 13,73 млн тонн, говорится в сообщении «Транснефти».

Общество Резкое потепление ожидается в Москве через неделю Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла. 21

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.