Общество
ВедомостиВ Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
Банк рассчитывает, что проект позволит привлечь как действующих клиентов в отделения, так и завоевать новых. При этом McDonald's гарантировал Сбербанку отсутствие запаха еды в совместных точках, сказал Ведяхин, отвечая на вопрос корреспондента "Ведомостей".
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с чего всё началось
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.Ведомости05:01
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Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Происшествия
Силовики задержали трех кубанских полицейских при получении взятки
В пятницу, 20 декабря в Краснодарском крае при получении взятки был задержан майор полиции и двое его подчиненных.
Наука
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов
Наука
Лекарство от волчанки скоро появится в продаже
Ученые представили окончательные результаты третьей фазы трехлетнего клинического исследования с участием 362 пациентов от 18 до 70 лет с системной красной волчанкой – неизлечимым тяжелым аутоиммунным заболеванием.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei выйдет без сервисов Google
Ю отметил, что флагманские смартфоны компании снова выйдут без поддержки сервисов Google, но с актуальной версией Android 10.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Политика
Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»
Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
Наука
Стеклянный потолок в науке треснул
«Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Политика
В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях
Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
Жардима могут уволить из «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, сообщает издание Matin.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
Армия и оружие
Россия начала поставки вертолетов Ми-35М Узбекистану, сообщил источник
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Футбол
Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде
«Ростов» собрал горячих ребят, которые захлопнули первую часть сезона гостевыми 4:1 со «Спартаком» и динамичным танцем Байрамяна с хлопками и приседаниями под армянский микс на песню «MI GNA» («Не уходи») дуэта Super Sako & Hayko.
Экономика
Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области
В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.