В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.

с чего всё началось

Банк рассчитывает, что проект позволит привлечь как действующих клиентов в отделения, так и завоевать новых. При этом McDonald's гарантировал Сбербанку отсутствие запаха еды в совместных точках, сказал Ведяхин, отвечая на вопрос корреспондента "Ведомостей".

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

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