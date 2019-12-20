Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Банк рассчитывает, что проект позволит привлечь как действующих клиентов в отделения, так и завоевать новых. При этом McDonald's гарантировал Сбербанку отсутствие запаха еды в совместных точках, сказал Ведяхин, отвечая на вопрос корреспондента "Ведомостей".
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с чего всё началось

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.
Ведомости05:01

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Первый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве

Известия04:01

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Ведомости05:01

В отделения Сбербанка в Москве можно будет заказать еду из McDonald’s

РИАМО04:25

В столице появился первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Москва 2405:46

Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

Интерфакс03:29

В Москве появился первый McDonald’s в отделении Сбербанка

ТАСС03:27

Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения

РБК02:50
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Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
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Наука

Стеклянный потолок в науке треснул

«Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.
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В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
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RT на русском 07:36
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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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