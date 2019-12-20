Общество
ВедомостиВ Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
Банк рассчитывает, что проект позволит привлечь как действующих клиентов в отделения, так и завоевать новых. При этом, McDonald's гарантировал Сбербанку отсутсвие запаха еды в совместных точках, сказал Ведяхин, отвечая на вопрос корреспондента "Ведомостей".
Читать в источнике
Оценить183
с чего всё началось
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.Ведомости05:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика
Россия согласилась вернуть долг Украине
О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Происшествия
В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии
Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
Стрелок с Лубянки оказался призером по стрельбе из карабина
Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом.
Политика
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах
Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Гаджеты
Apple не осилила сборку нового Mac Pro только в США
Новый Mac Pro производят и в США, и в Китае. Какой именно ПК вы получите, зависит от страны проживания.
Политика
МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву
МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
Политика
Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем
Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Армия и оружие
Американский адмирал высоко оценил российский флот
Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Общество
МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи
В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Хоккей
Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»
Космос
Новый космический корабль Starliner в пятницу впервые отправится к МКС
В пятницу к МКС стартует новейший космический корабль Starliner, разработанный и построенный для NASA компанией Boeing.
Происшествия
На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.