Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Банк рассчитывает, что проект позволит привлечь как действующих клиентов в отделения, так и завоевать новых. При этом, McDonald's гарантировал Сбербанку отсутсвие запаха еды в совместных точках, сказал Ведяхин, отвечая на вопрос корреспондента "Ведомостей".
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с чего всё началось

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины.
Ведомости05:01

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Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

Интерфакс03:29

В отделения Сбербанка в Москве можно будет заказать еду из McDonald’s

РИАМО04:25

Первый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве

Известия04:01

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Ведомости05:01

В Москве появился первый McDonald’s в отделении Сбербанка

ТАСС03:27

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

Моя Москва.онлайн03:17

Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения

РБК02:50
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19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем

RuNews24.ru 04:47
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Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
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Газета.Ru вчера в 10:26
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В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

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РИА Новости вчера в 07:03
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iReactor 00:20
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
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Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
REGNUM 05:00
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
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Apple не осилила сборку нового Mac Pro только в США

Новый Mac Pro производят и в США, и в Китае. Какой именно ПК вы получите, зависит от страны проживания.
iXBT.com 17 декабря в 05:11
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

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Политика

Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем

Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
iReactor вчера в 06:56
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
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Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие

Американский адмирал высоко оценил российский флот

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Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Общество

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В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Телеканал 360° вчера в 23:40
Хоккей

Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»

ГЛАС.RU вчера в 22:39
Космос

Новый космический корабль Starliner в пятницу впервые отправится к МКС

В пятницу к МКС стартует новейший космический корабль Starliner, разработанный и построенный для NASA компанией Boeing.
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Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

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Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Экономика

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
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Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
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